Відправити за руським воєнним кораблем: як українці реагують на "мирний план" Китаю

Офіційний Пекін відзначився вельми загальними фразами у представленому документі

У річницю повномасштабного вторгнення рф до України Китай представив свою пропозицію плану мирного урегулювання нинішньої війни. Документ містить у собі 12 пунктів, але жодних конкретних рекомендацій у них не міститься.

Як пише Bloomberg, у Вашингтоні на пропозицію китайських дипломатів відреагували вельми очікувано — з відвертою критикою. Зокрема, радник США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Пекіну було варто обмежити свій план лише одним пунктом — першим, у якому закликається поважати суверенітет усіх держав.

Також у США заявили, що наразі існує лише єдиний дієвий спосіб, як завершити російсько-українську війну "вже завтра". Для цього, вважає Салліван, росії слід припинити атакувати Україну і зрештою відвести свої війська з території чужої суверенної держави.

"Україна не нападала на росію. НАТО не атакувало росію. США не нападали на росію. Це була війна за вибором путіна, розв'язана проти України", — нагадав Салліван, говорячи про китайський "мирний план".

Пропозиції, які увійшли до "мирного плану" КНР

Позицію американців досить чітко розуміє і більшість українців. У соцмережах вельми активно обговорюють пропозицію Китаю, але більше з точки критики. Зокрема, українські громадяни не забувають нагадувати, що КНР слід розглядати, як можливого таємного союзника росії. Отже, і не дивно, що запропонований документ виглядає вельми розмито і звучить більше для підтримки російської сторони.

І хоча офіційної реакції на сам план від Пекіну в Україні ще поки не було, президент Володимир Зеленський коментував саму таку ініціативу напередодні. На думку політика, сама наявність документу є вельми важливою, адже Україна зрештою потрапила в порядок денний навіть китайського уряду. Це дозволяє говорити про нові перспективи щодо завершення війни.

Цікаво, що ще до публікації позиції Китаю дослухатися до неї Україну закликав невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко.