Китай оприлюднив "мирний план" щодо війни росії проти України: він містить 12 пунктів

Китайські політики закликають припинити бойові дії та повернутися до переговорів

У річницю повномасштабного вторгнення рф до України, 24 лютого, МЗС Китаю представило власний "мирний план", в якому перерахувало ідеї, які мають допомогти врегулювати російсько-українську війну. Цікаво, що документ містить у назві слова "українська криза", при цьому не акцентуючи уваги на агресії російської федерації.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства закордонних справ КНР. Китайська позиція викладена у 12 окремих пунктах, які, насправді, виглядають доволі розмито і загально.

Отож, що саме пропонує зробити китайський уряд, аби закінчити війну в Україні?

Забезпечити повагу до суверенітету всіх країн. У цьому пункті КНР підкреслює про необхідність дотримуватися міжнародного права, включаючи приниципи статуту ООН. Нагадаємо, що згідно міжнародного права, Крим, Донбас, а також Запорізька і Херсонська області є Україною.

У цьому пункті КНР підкреслює про необхідність дотримуватися міжнародного права, включаючи приниципи статуту ООН. Нагадаємо, що згідно міжнародного права, Крим, Донбас, а також Запорізька і Херсонська області є Україною. Відмовитися від менталітету "холодної війни". Китайці натякають, що безпеки в регіоні можна досягти і без розширення будь-яких військових блоків (очевидно, мова йде про НАТО).

Китайці натякають, що безпеки в регіоні можна досягти і без розширення будь-яких військових блоків (очевидно, мова йде про НАТО). Припинити бойові дії. В цьому пункті Пекін стверджує, що "всі сторони повинні підтримати росію та Україну", аби якнайшвидше відновити діалог щодо припинення вогню.

В цьому пункті Пекін стверджує, що "всі сторони повинні підтримати росію та Україну", аби якнайшвидше відновити діалог щодо припинення вогню. Власне відновити мирні переговори.

Вирішити гуманітарну кризу.

Забезпечити захист цивільного населення та військовополонених.

Підтримувати безпеку атомних електростанцій (а також інших мирних ядерних об'єктів).

(а також інших мирних ядерних об'єктів). Знизити стратегічні ризики. В Китаї переконані, що використовувати ядерну зброю, тим самим розв'язуючи новий вид війни, не можна.

В Китаї переконані, що використовувати ядерну зброю, тим самим розв'язуючи новий вид війни, не можна. Сприяти подальшому експорту зерна.

Припинити односторонні санкції. На думку китайського уряду, подібний тиск не здатний допомогти вирішити проблему, а лише створює нові. "Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН", — зазначено у документі.

На думку китайського уряду, подібний тиск не здатний допомогти вирішити проблему, а лише створює нові. "Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Радою Безпеки ООН", — зазначено у документі. Підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок.

Сприяти "постконфліктній" відбудові. Цікаво, що в КНР дуже не люблять слова "війна", тому і відбудова у них не є "поствоєнною".

В Україні ще не було офіційної реакції на подібні заяви МЗС Китаю. Однак президент Володимир Зеленський висловився щодо ініціативи Пекіну напередодні оприлюднення документу. На його думку, це доволі позитивний знак, що про Україну починають говорити і китайські політики.

"Телеграф" також писав, що на важливість позиції Китаю звернув увагу навіть білоруський диктатор олександр лукашенко.