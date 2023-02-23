"Не має сенсу": Зеленський прокоментував тиск на Україну щодо переговорів і висловився про Китай

Люди, які говорять про переговори України та росії, все менше роблять це вголос

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ініціативу Китаю щодо мирного плану. Він заявив, що те, що в Піднебесній почали говорити про нашу країну, є позитивним моментом.

Про це президент сказав під час спільного брифінгу із прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Рано ставити діагноз цьому документу. Загалом те, що Китай почав говорити про Україну, дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", — сказав Зеленський .

Водночас він зазначив, що висновки про нову ініціативу Китаю можна буде робити лише після того, як з’явиться конкретика. А також додав, що Україні слід "зустрічатися з Китаєм".

"Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", — уточнив президент.

При цьому на тому ж брифінгу президент наголосив, що тиск на Україну з пропозицією розпочати мирні переговори з росією не має сенсу.

"Тиск на нас був більший до війни. А після початку вторгнення всім зрозуміло, що росія — не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати та захоплювати території. Усі зрозуміли, що стоїть питання про знищення України та всього українського", — сказав Зеленський, додавши, що "тиснути на нас неможливо. "Чи хоче хтось? Так. Але ці люди менше говорять уголос, і це чудово, вони більше розуміють, з ким раніше мали діалог».

Президент наголосив, що метою путіна є захоплення українських територій.

"Знову піднімається тема історичних кордонів. Це свідчить про те, що вони хочуть захопити і шукають виправдання цим захопленням", — каже Зеленський, відзначаючи, що "Немає сенсу тиснути на Україну. Бо інакше росія прийде в Європу тиснути на Європу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна вже отримала від Китаю "мирний план".

Також ми повідомляли про те, що головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіну війну "українською кризою".