Україна отримала від Китаю "мирний план" — Кулеба розповів, що далі

Очікується, що план Китаю буде представлено 24 лютого.

Україні передали ключові пункти мирного плану, що створюється у Китаї. Наша країна має намір вивчити його та зробити висновки.

Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС.

Кулеба заявив, що член політбюро ЦК Компартії Китаю Ван І поділився з Україною ключовими пунктами мирного плану КНР.

"Він поділився зі мною основними елементами китайського плану миру. Я чекаю з нетерпінням отримати текст... Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо докладно та подивимося, які висновки є", — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін у річницю початку вторгнення росії збирається виступити із "мирною промовою". Головний дипломат КНР Ван І заявив, що Китай виступає за припинення війни та має намір запропонувати власний мирний план.

Напередодні Bloomberg з посиланням на європейських чиновників розкрив деякі деталі цього плану та повідомив, що до нього можуть бути включені заклики до припинення вогню та постачання зброї в Україну. У наших західних союзників, до речі, китайський план викликає занепокоєння.

Дехто вважає, що Китай запропонує свій план, "щоб конкурувати з резолюцією, підтриманою прихильниками України, яка вимагає, щоб росія вивела війська та припинила бойові дії".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіну війну "українською кризою".

Також ми повідомляли, що Зеленський висловився з приводу відносин з Китаєм.