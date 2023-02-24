Отправить за русским военным кораблем: как украинцы реагируют на "мирный план" Китая

Официальный Пекин ознаменовался весьма общими фразами в представленном документе.

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай представил свое предложение плана мирного урегулирования нынешней войны. Документ включает в себя 12 пунктов, но никаких конкретных рекомендаций в них не содержится.

Как пишет Bloomberg, в Вашингтоне на предложение китайских дипломатов отреагировали весьма ожидаемо с откровенной критикой. В частности, советник США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Пекину стоило ограничить свой план лишь одним пунктом — первым, в котором призывается уважать суверенитет всех государств.

Также в США заявили, что существует только единственный действенный способ, как завершить российско-украинскую войну "уже завтра". Для этого, считает Салливан, россияне следует прекратить атаковать Украину и в конце концов увести свои войска с территории чужого суверенного государства.

"Украина не нападала на россию. НАТО не атаковало россию. США не нападали на россию. Это была война по выбору путина, развязанная против Украины", — напомнил Салливан, говоря о китайском "мирном плане".

Предложения, вошедшие в "мирный план" КНР

Позицию американцев достаточно ясно понимает и большинство украинцев. В соцсетях очень активно обсуждают предложение Китая, но больше с точки зрения критики. В частности, украинские граждане не забывают напоминать, что КНР следует рассматривать как возможного тайного союзника россии. Поэтому-то многие и не удивляются, что предложенный документ выглядит весьма размытым и звучит больше для поддержки российской стороны.

И хотя официальной реакции на сам план от Пекина в Украине пока не последовало, президент Владимир Зеленский комментировал такую же инициативу накануне. По мнению политика, само наличие документа очень важно, ведь Украина в конце концов попала в повестку дня даже китайского правительства. Это позволяет говорить о новых перспективах по завершению войны.

Интересно, что еще до публикации позиции Китая прислушаться к ней Украину призвал непризнанный президент Беларуси александр лукашенко.