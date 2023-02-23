"Не имеет смысла": Зеленский прокомментировал давление на Украину по переговорам и высказался о Китае

Люди, которые говорят о переговорах Украины и россии, все меньше делают это вслух

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инициативу Китая по поводу мирного плана. Он заявил, что то, что в Поднебесной стали говорить о нашей стране является позитивным моментом.

Об этом президент сказал во время совместного брифинга с премьером Испании Педро Санчесом.

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Рано ставить диагноз этому документу. В общем, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", — сказал Зеленский.

В тоже время он отметил, что выводы о новой инициативе Китая можно будет делать только после того, как появится конкретика. А также добавил, что Украине следовало бы "встречаться с Китаем".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", — уточнил президент.

При этом, на том же брифинге президент подчеркнул, что давление на Украину с предложением начать мирные переговоры с россией не имеет смысла.

"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что россия — не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", — сказал Зеленский, добавив, что "давить на нас невозможно. "Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух, и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог".

Президент отметил, что целью путина является захват украинских территорий.

"Опять поднимается тема исторических границ. Это свидетельствует о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", — говорит Зеленский, отмечая, что "Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе россия придет в Европу давить на Европу".

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина уже получила от Китая "мирный план".

Также мы сообщали о том, что главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом".