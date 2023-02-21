Украина получила от Китая "мирный план" - Кулеба рассказал, что дальше

Ожидается, что план Китая будет представлен 24 февраля

Украине передали ключевые пункты мирного плана, который создается в Китае. Наша страна намерена изучить его и сделать выводы.

Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи Украина-НАТО-ЕС.

Кулеба заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с Украиной ключевыми пунктами мирного плана КНР.

"Он поделился со мной основными элементами китайского плана мира. Я жду с нетерпением получить текст… Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы есть", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин в годовщину начала вторжения россии собирается выступить с "мирной речью". Главный дипломат КНР Ван И заявил, что Китай выступает за прекращение войны и намерен предложить собственный мирный план.

Накануне Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников раскрыл некоторые детали этого плана и сообщил, что в него могут быть включены призывы к прекращению огня и поставок оружия в Украину. У наших западных союзников, к слову, китайский план вызывает обеспокоенность.

Некоторые считают, что что Китай предложит свой план, "чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, которая требует, чтобы россия вывела войска и прекратила боевые действия".

Напомним, ранее мы писали о том, что главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом".

Также мы сообщали о том, что Зеленский высказался по поводу отношений с Китаем.