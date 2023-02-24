Китай обнародовал "мирный план" насчет войны рф против Украины: он содержит 12 пунктов

Китайские политики призывают прекратить боевые действия и возвратиться к переговорам

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, МИД Китая представил свой "мирный план", в котором перечислил идеи, которые должны помочь урегулировать российско-украинскую войну. Интересно, что документ содержит в названии слова "украинский кризис", не акцентируя при этом внимания на агрессии российской федерации.

Текст документа обнародован на официальном сайте Министерства иностранных дел КНР. Китайская позиция изложена в 12 отдельных пунктах, которые на самом деле выглядят довольно размыто и обще.

Так что же предлагает сделать китайское правительство, чтобы закончить войну в Украине?

Обеспечить уважение суверенитета всех стран. В этом пункте КНР подчеркивает необходимость соблюдения международного права, включая принципы устава ООН. Напомним, что согласно международному праву Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области являются Украиной.

В этом пункте КНР подчеркивает необходимость соблюдения международного права, включая принципы устава ООН. Напомним, что согласно международному праву Крым, Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области являются Украиной. Отказаться от менталитета "холодной войны". Китайцы намекают, что безопасности в регионе можно достичь и без расширения каких-либо военных блоков (очевидно, речь идет о НАТО).

Китайцы намекают, что безопасности в регионе можно достичь и без расширения каких-либо военных блоков (очевидно, речь идет о НАТО). Прекратить боевые действия. В этом пункте Пекин утверждает, что "все стороны должны поддержать россию и Украину", чтобы как можно быстрее возобновить диалог о прекращении огня.

В этом пункте Пекин утверждает, что "все стороны должны поддержать россию и Украину", чтобы как можно быстрее возобновить диалог о прекращении огня. Собственно возобновить мирные переговоры.

Разрешить гуманитарный кризис.

Обеспечить защиту гражданского и военнопленных.

Поддерживать безопасность атомных электростанций (и других мирных ядерных объектов).

(и других мирных ядерных объектов). Снизить стратегические опасности. В Китае убеждены, что использовать ядерное оружие, тем самым развязывая новый вид войны, нельзя.

В Китае убеждены, что использовать ядерное оружие, тем самым развязывая новый вид войны, нельзя. Способствовать дальнейшему экспорту зерна.

Прекратить односторонние санкции. По мнению китайского правительства, подобное давление не способно помочь решить проблему, а только создает новые. "Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных Советом Безопасности ООН", — говорится в документе.

По мнению китайского правительства, подобное давление не способно помочь решить проблему, а только создает новые. "Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных Советом Безопасности ООН", — говорится в документе. Поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок.

Способствовать "постконфликтному" восстановлению. Интересно, что в КНР очень не любят слова "война", поэтому и восстановление у них не является "поствоенным".

В Украине еще не последовало официальной реакции на подобные заявления МИД Китая. Однако президент Владимир Зеленский высказался по поводу инициативы Пекина накануне обнародования документа. По его мнению, это довольно положительный знак, что об Украине начинают говорить и китайские политики.

"Телеграф" также писал, что на важность позиции Китая обратил внимание даже белорусский диктатор александр лукашенко.