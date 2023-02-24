Ми стали міцнішими за бетон і сталь: Зеленський і Залужний потужно звернулися до українців

Президент України та Головнокомандуючий ЗСУ не оминули увагою меморіальну дату, яка назавжди закарбується в історії

У п'ятницю, 24 лютого, виповнюється рік із моменту, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вшановуючи пам'ять загиблих і дякуючи тим, хто бореться за нас зараз, до народу звернулися президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І хоча звернення у них різні, та посил чітко можна помітити єдиний — попри складнощі і біль наші люди вистояли і стоять досі.

Звернення українського лідера опубліковане на його офіційній сторінці у Facebook. Промову фактично можна назвати лише однією символічною фразою — "Лютий рік незламності", який уособлює одну із традицій нинішньої війни, коли дехто із українців вважає, що календар продовжує відраховувати не місяці, а все нові і нові дні лютого.

Зеленський нагадав, як рік тому коротко звернувся до українців, повідомивши жахливу звістку про початок повномасштабної війни. Те 24 лютого для багатьох стало найдовшим днем життя, а для України — найважчим днем в новітній історії.

"Ми прокинулися рано й відтоді не засинаємо. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякалися, не зламалися, не здалися. Символом цього стали прикордонники зі Зміїного й маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль". Ми вистояли в перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли: за кожне завтра треба битися! І ми бились. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися!" — говорить президент України.

У своєму зверненні він подякував представникам усіх українських сил безпеки і оборони, згадав про міста-герої та тих людей, які неймовірно їх боронили. Також у Зеленського знайшлися слова вдячності для медиків, рятувальників, пожежників, залізничників, волонтерів. Також пообіцяв окремо звернутися до іноземних партнерів, які підтримують нашу державу у боротьбі із ворогом. Не обійшлося, звичайно, і без вшанування загиблих воїнів.

"Війна змінила долю багатьох сімей. Переписала історії наших родин. Змінила наші звичаї та традиції. Раніше дідусі розказували онукам, як били нацистів. Тепер онуки розповідають дідусям, як б’ють рашистів, — говорить Зеленський. — За рік фактично кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, доньку, сестру. Кохану людину. Близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття".

Згадав окремо президент у зверненні і саму росію. Зазначив, що дев'ять років тому ця країна здобула звання "агресора", а минулої зими повністю перетворилася на ката, мародера і терориста. На переконання Зеленського, винні обов'язково будуть покарані, а Україна здобуде перемогу.

Йшлося у зверненні українського лідера і про здобуті за рік перемоги, про повернення міст під український прапор. Окремо звернувся політик і до тих українців, які все ще знаходяться на території, тимчасово підконтрольній ворогу.

"Україна не залишила вас, не забула про вас, не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми зробимо все, щоб Україна повернулась", — заявив він.

Резюмуючи, Володимир Зеленський підкреслив, що за останні 12 місяців Україна довела всьому світу, що вона єдина, мужня, небайдужа і повна стійкості, а саме тому — сильніша за всі випробування, які їй підготував ворог.

У зверненні Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного акцент також був зроблений на людях, особливо тих, хто нині захищає нашу землю. Адже саме вони є основою стійкості нашої держави.

"Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти. За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі", — підкреслив Залужний.

Генерал подякував кожному українцю за його вклад у наближення перемоги і вклонився пам'яті загиблих воїнів, які віддали своє життя за Батьківщину.

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