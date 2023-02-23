Зеленський дасть велику прес-конференцію у день річниці вторгнення росії: що про неї відомо

Час та місце проведення прес-конференції поки що не повідомляється

У п’ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе прес-конференцію. Вона буде присвячена роковинам вторгнення російської федерації в Україну.

Про це сказано на сайті ОП. Точний час початку прес-конференції "Лютий. Рік незламності" не повідомляється.

"У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про прес-конференцію Зеленського

На прес-конференції Зеленського може бути присутнім від ЗМІ 1 кореспондент, 1 оператор та 1 фотограф. Про місце проведення та час буде повідомлено у письмовому підтвердженні акредитації ЗМІ. Журналісти мали заповнити форму до 14:00 23 лютого.

Дивитися онлайн-прес-конференцію президента України 24 лютого, швидше за все, можна буде на YouТube-каналі Офісу президента.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року президент росії володимир путін оголосив про проведення "спеціальної військової операції" в Україні. За кілька годин до вторгнення Володимир Зеленський звернувся до росіян, сподіваючись недопустити війну, але це не допомогло. Близько 5 ранку 24 лютого по всій Україні пролунали вибухи, а армія окупантів пішла у наступ із Криму, Донбасу та території Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 24 лютого росія може спробувати взяти реванш та піти у повторний масштабний наступ на фронті. Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій.