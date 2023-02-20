"Є нервозність": Зеленський висловився про наступ росії, а ЗСУ дали прогноз

росія може готувати деякі провокації, але вона вже така сильна, як раніше

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо інформації про новий наступ росії в річницю її вторгнення до нашої країни. На його думку, в ці дати справді може відбутися реванш країни-агресора.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Die Welt.

На думку Зеленського росіяни вже не такі сильні, як на початку війни, хоча й навіть тоді вони не мали достатньо ресурсів для окупації України.

"Цього тижня справді може бути реванш з боку росії, кажуть, слід очікувати наступу. Відповідно є нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі сильні, як рік тому — навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну.Сьогодні вони ослабли, а ми стали сильнішими.Окрім того, у них немає такої мотивації, як у наших солдатів.Ми боремося у своїй країні, ми захищаємо наші будинки та родини.Коли ми програємо, ми дійсно втрачаємо все: наші будинки, членів нашої родини. Ми живемо тут", — каже президент.

Варто зазначити, що у ЗСУ вже зробили кілька попереджень щодо 24 лютого. Згідно з останнім з них, 23 та 24 лютого може бути кілька хвиль атак з боку росії.

"Готуються деякі можливі провокації. Вони можуть бути і на 23 число – день захисника вітчизни. Наступний – річниця вторгнення. Тому можна очікувати кількох хвиль атак на ці дати. Чекати потрібно і на нестандартні дії ворога та можливе загострення", — сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія готується оголосити про взяття Бахмута до роковин вторгнення, проте є одне "але".

Також ми повідомляли, що Данилов назвав дати нового масштабного удару Росії.