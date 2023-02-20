росія готується оголосити про взяття Бахмута до річниці вторгнення, однак є одне "але"

Російська пропаганда готується оголосити про свої "успіхи" на фронті до річниці повномасштабної війни, навіть якщо в реальності окупанти їх не досягнуть

Попри те, що Збройні сили України продовжують утримувати Бахмут (Донецька область), де зараз ведуться найзапекліші бої з окупантами, до 24 лютого росія все ж може оголосити про захоплення цього багатостраждального міста.

Про це повідомили у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, зазначивши, що військове керівництво рф може оголосили про "взяття" Бахмута до річниці ведення повномасштабних бойових дій, навіть якщо реальна ситуація буде іншою і населений пункт залишатиметься під контролем українських захисників.

Крім того, у британському відомстві вкотре підтвердили те, що окупаційна армія зазначає на Донбасі величезних втрат. Зокрема, ЗСУ вдалося повністю "демілітаризувати" під Вугледаром дві елітні бригади морської піхоти рф — 40-у та 155-у.

Також зазначається, що керівництво країни-агресора сильно тисне на військових і це не пов'язано з певними воєнними проблемами. кремлю просто вкрай необхідно досягти хоча б якихось відчутних результатів до 24 лютого.

Нагадаємо, що за оцінками військових експертів українська армія має всі шанси утримувати місто до весни. Однак чи буде в цьому така нагальна проблема — це питання залишається наразі відкритим.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як президент Володимир Зеленський пояснив, для чого ЗСУ продовжують утримувати Бахмут.