Зеленский даст большую пресс-конференцию в день годовщины вторжения россии: что о ней известно

Время и место проведения пресс-конференции пока что не сообщается

В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине вторжения российской федерации в Украину.

Об этом сказано на сайте ОП. Точное время начала пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" не сообщается.

"В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости", – говорится в сообщении.

Что известно о пресс-конференции Зеленского

На пресс-конференции Зеленского может присутствовать от СМИ 1 корреспондент, 1 оператор и 1 фотограф. О месте проведения и времени будет сообщено в письменном подтверждении аккредитации СМИ. Журналисты должны были заполнить форму до 14:00 23 февраля.

Смотреть онлайн пресс-конференцию президента Украины 24 февраля, скорее всего, можно будет на YouТube-канале Офиса президента.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент россии владимир путин объявил о проведении "специальной военной операции" в Украине. За несколько часов до вторжения Владимир Зеленский обратился к россиянам в надежде недопустить войну, но это не помогло. Около 5 утра 24 февраля по всей Украине пронеслись взрывы, а армия оккупантов пошла в наступление с Крыма, Донбасса и территории Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 24 февраля россия может попытаться взять реванш и пойти в повторное масштабное наступление на фронте. Силы обороны Украины готовы в любому развитию событий.