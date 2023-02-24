Влаштували ворогові "пікнік" під пісні кобзона: українські воїни знищили групу окупантів на сході країни (відео)

Такі ситуації бійці ЗСУ обіцяють ворогові ще не раз "повторити"

Рік з дня нападу російських орд на Україну – чудова нагода підвести "короткі підсумки" 366 днів боротьби проти окупантів, ухвалити рішення на майбутнє, а також "привітати" ворога новими атаками.

Зокрема, бійці спецпідрозділу "Вихор" опублікували трохи "філософські" фото, на яких показано наших воїнів у чистому полі під бездонним українським небом.

А на цьому небі, що цікаво, розташувалися кілька зірок, утворюючи "стрілку-покажчик" у той бік, де знаходиться ворог.

"Неймовірно! Зірки вказують вірний шлях нашим героям!" – пишуть захоплені українці у коментарі під постом.

Бійці вирішили підтвердити припущення читачів.

"Планети та зірки будуть свідками нашої перемоги. Вже рік ми доводимо це. І будемо доводити до останнього ", — написали вони у повідомленні.

А про те, як відбуватиметься такий "доказ", показали снайпери Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

У ніч перед роковинами вторгнення російських військ вони вирішили влаштувати путіністам "пікнік" (засідку) серед українських полів на одному з найгарячіших напрямків на сході країни.

На опублікованому відео показано, як ворожі шпигуни намагалися пробратися непоміченими до розташування наших військ, але потрапили під приціл українських снайперів і почали падати обличчям у замерзлу землю. Таким чином, бійці ЗСУ почали видавати їм квитки та контрмарки на "концерт кобзона", де, напевно, зберуться сотні тисяч загарбників, які напали на Україну з метою грабувати, гвалтувати та вбивати наших співгромадян, але самі вирушили до пекла.

"Працюємо до повної Перемоги", — підписали воїни ролик, натякаючи на те, що таких "концертів" та "пікників" буде ще чимало – якщо ворог, звичайно, не забереться геть з української землі.

Нагадаємо, раніше експерт назвав причину катастрофічних втрат окупантів.