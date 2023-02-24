Рік з початку широкомасштабного вторгнення: росіяни продовжують безуспішно атакувати ЗСУ на Донбасі

Оперативно про головне 24 лютого

Рівно рік тому – 24 лютого, – російська федерація здійснила віроломне широкомасштабне вторгнення в Україну. Під обстрілами ворожих ракет та снарядів опинилися багато українських населених пунктів та об’єктів. Російські військові колони стрімко просувалися рядом напрямків… За минулий рік українським Захисникам за допомогою наданого Західними союзниками озброєння вдалося ліквідувати десятки тисяч ворожих солдатів і деокупувати значні території нашої країни. Проте противник не припиняє спроби захопити українські землі і місяцями штурмує позиції ЗСУ на Донбасі, а також продовжує обстрілювати українські міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав уряд, що діє, передати Україні винищувачі Typhoon для захисту від повномасштабного російського вторгнення.

Про те, що відбувалося 21 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 363: окупанти намагаються наступати на Донбасі і посилюють обстріли

Інформація за 22 лютого доступна у зведенні: Війна — день 364: росіяни штурмують Бахмут і стягують авіацію до кордону України

З даними за 23 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 365: окупанти тиснуть на Донбасі та "утюжать" міста