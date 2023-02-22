Війна — день 364: росіяни штурмують Бахмут і стягують авіацію до кордону України

Оперативно про головне 22 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 364 дні. Окупанти продовжують намагатися захопити Бахмут і ведуть наступальні дії за напрямком Авдіївки. Також наступальні дії росіян фіксуються у Луганській області на лінії Сватове – Кремінна. На тлі цього зростають побоювання через зосередження противником великої кількості авіації на аеродромах біля кордону з Україною, проте у ЗСУ запевняють, що масштабного авіанальоту, як на початку вторгнення, точно не буде.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Польща обіцяє передати Україні 14 танків Leopard 2 через пару тижнів після завершення навчання екіпажів

00:00 У низці міст на окупованих територіях, включаючи Маріуполь, Донецьк, Макіївку, Харцизьк, Дебальцеве та Іловайськ сталися вибухи.

З даними за 19 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 361: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнають величезних втрат.

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 362: візит Байдена до Києва і наступ росіян на Донбасі.

Інформація за 21 лютого доступна у зведенні: Війна — день 363: окупанти намагаються наступати на Донбасі та посилюють обстріли