В Україні різко здорожчала молочка: за скільки зараз можна купити молоко, масло і вершки

Повномасштабна війна стала одним із факторів, який впливає на ціни в країні

Поки в українських магазинах впевнено дорожчають овочі, не припиняють своє зростання й ціни на молочну продукцію. Серед чинників, які впливають на ситуацію: значна втрата поголів’я та руйнування виробництв через війну. Не менш важливими факторами є й зміни у виробничих витратах, тобто відчутне здорожчання кормів, збільшення вартості ветеринарних медикаментів тощо.

Як пише видання "УНІАН", упродовж 2022 року молочка в середньому здорожчала на 18,5–26,6%. До прикладу, молоко пастеризоване (2,6 % жирності) збільшилося в ціні на 18,5%. А от сири м’які жирні стали дорожчими на 19,3% і зараз за один кілограм цього продукту доведеться викласти близько 159,34 гривні. Ціна на сметану (жирність 15%) зросли на 28,3% – до 95,11 гривні за кіло. А от за 200-грамовий шматок масла вершкового, українці зараз сплачують по 65,98 гривні і ця ціна є більшою на 26,6% у порівнянні з минулим роком.

Водночас у лютому здорожчали й вершки стерилізовані. Зараз середня ціна даного продукту у магазинах складає 137,1 гривні за літр.

Що стосується питного молока, жирністю у 2,5%, то на перші числа лютого його ціна становила 40,74 гривні.

Лише за один місяць ціни на вершкове масло виросли на 1,82%, а спред 72,5% жирності подорожчав на 1,7%. Середня ціна на даний продукт на початку лютого склала 192,36 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представник аграрного комітету ВР Дмитро Соломчук розгорнуто пояснив, чому в українських магазинах різко підскочила в ціні молочна продукція та чого чекати від цін надалі.