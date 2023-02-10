Їх купує кожен: топ-п’ять продуктів, які у лютому подешевшали в Україні
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Найбільше за останній місяць змінилися ціни на солоне сало
У лютому ціни на низку популярних серед покупців продуктів дещо змінилися. Деякі з них стали дорожчими, а деякі помітно впали в ціні. "Телеграф" розповість, які продукти з початку місяця подешевшали у великих українських супермаркетах.
За даними сайту Мінфін, у лютому впали ціни на гречку, солоне сало, цукор, свинину, а також олію. Найбільше цього списку продуктів змінилася вартість сала.
Так, гречка в період із січня до лютого подешевшала з 69,40 гривні за кілограм до 59,73. Таким чином, різниця у ціні становить 9,67. Зазначимо, що вартість продукту почала активно знижуватися із серпня 2022 року. Тоді гречка досягла найвищої ціни за весь рік – 92,73.
Подешевшало в лютому і солоне сало. Наразі його продають у великих українських супермаркетах за ціною 243,91. Місяцем раніше середня вартість цього продукту становила 270,20. Тобто за місяць сало подешевшало на 26,29 гривні. Минулого року найвищу ціну на продукт було зафіксовано у жовтні. Тоді продукт продавали загалом по 199 грн за кілограм.
Цукор цього місяця також трохи впав у ціні. Нині його середня вартість у супермаркетах — 33,67. У січні продукт продавали 33,86. За цей період цукор став дешевшим практично на 20 копійок. Відносна стабільність цін на товар зберігається з вересня 2022 року.
Свинина станом на 10 лютого значно подешевшала поряд з іншими продуктами. Наприклад, грудинка змінилася в ціні з 174,81 до 170,29 (різниця — 4,52), лопатка — з 162,24 до 158,54 (різниця — 3,70), свинячі ребра — з 165,90 до 160,96 (Різниця — 4,94). Зазначимо, що свинина почала значно набирати в ціні ближче до кінця 2022 року. Проте вже після новорічних свят вартість почала падати.
Також до списку продуктів, які подешевшали в лютому, входить і олія. Наразі його продають у середньому по 62,12 грн за 850 мл. У січні вартість товару становила 62,90. Таким чином, олія стала дешевшою за місяць на 78 копійок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Лариса Гук розповіла, які продукти та наскільки можуть подорожчати в Україні найближчим часом.