Їх купує кожен: топ-п’ять продуктів, які у лютому подешевшали в Україні

Найбільше за останній місяць змінилися ціни на солоне сало

У лютому ціни на низку популярних серед покупців продуктів дещо змінилися. Деякі з них стали дорожчими, а деякі помітно впали в ціні. "Телеграф" розповість, які продукти з початку місяця подешевшали у великих українських супермаркетах.

За даними сайту Мінфін, у лютому впали ціни на гречку, солоне сало, цукор, свинину, а також олію. Найбільше цього списку продуктів змінилася вартість сала.

Так, гречка в період із січня до лютого подешевшала з 69,40 гривні за кілограм до 59,73. Таким чином, різниця у ціні становить 9,67. Зазначимо, що вартість продукту почала активно знижуватися із серпня 2022 року. Тоді гречка досягла найвищої ціни за весь рік – 92,73.

Ціни на гречку в Україні

Подешевшало в лютому і солоне сало. Наразі його продають у великих українських супермаркетах за ціною 243,91. Місяцем раніше середня вартість цього продукту становила 270,20. Тобто за місяць сало подешевшало на 26,29 гривні. Минулого року найвищу ціну на продукт було зафіксовано у жовтні. Тоді продукт продавали загалом по 199 грн за кілограм.

Ціни на сало в Україні

Цукор цього місяця також трохи впав у ціні. Нині його середня вартість у супермаркетах — 33,67. У січні продукт продавали 33,86. За цей період цукор став дешевшим практично на 20 копійок. Відносна стабільність цін на товар зберігається з вересня 2022 року.

Ціни на сахар в Україні

Свинина станом на 10 лютого значно подешевшала поряд з іншими продуктами. Наприклад, грудинка змінилася в ціні з 174,81 до 170,29 (різниця — 4,52), лопатка — з 162,24 до 158,54 (різниця — 3,70), свинячі ребра — з 165,90 до 160,96 (Різниця — 4,94). Зазначимо, що свинина почала значно набирати в ціні ближче до кінця 2022 року. Проте вже після новорічних свят вартість почала падати.

Ціни на свинину в Україні

Ціни на свинину в Україні

Також до списку продуктів, які подешевшали в лютому, входить і олія. Наразі його продають у середньому по 62,12 грн за 850 мл. У січні вартість товару становила 62,90. Таким чином, олія стала дешевшою за місяць на 78 копійок.

Ціни на соняшникову олію в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Лариса Гук розповіла, які продукти та наскільки можуть подорожчати в Україні найближчим часом.