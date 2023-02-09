Ціни на яйця в Україні впали: коли чекати ще більшого здешевшання

Чим більше яєць в упаковці — тим приємніша ціна

В останні дні січня один з продуктів, який став причиною гучного скандалу навколо закупівель Міноборони, поступово почав дешевшати. Однак вже у перші дні лютого, курячі яйця знову повернулися до зростання.

Про це свідчать дані моніторингу на порталі "Мінфін", восени 2022 року ціни на цю категорію товарів різко підстрибнули і з того часу утримуються на досить високому рівні. Водночас, згідно з прогнозами експертів, вже прийдешньої весни українці матимуть змогу нарешті відчути довгоочікуване здешевлення, адже поголів’я курей поступово відновлюється.

Так, станом на перші дні лютого, десяток курячих яєць "Квочка" в середньому коштують 74,20 гривні. Для порівняння, у січні їх ціна становила 73,47 гривні за десять штук. Крім того, стали дорожчими і яйця фірми "Ясенсвіт". Якщо раніше вони коштували 74,10 гривні за десяток, то зараз ціна складає 74,15 гривні.

Що стосується цінників на упаковку яєць "Ясенсвіт" у фасуванні по 18 штук, то вони поки утрималися на попередньому рівні – 132,07 гривні. Три десятки яєць цієї ж торговельної марки зараз можна придбати за 218,55 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі категорії харчових товарів в українських магазинах найближчим часом можуть збільшитися в ціні аж на 30-40%.