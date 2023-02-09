Цены на яйца в Украине упали: когда ждать еще большего удешевления

Чем больше яиц в упаковке – тем приятнее цена

В последние дни января один из продуктов, ставший причиной громкого скандала вокруг закупок Минобороны, постепенно начал дешеветь. Однако уже в первые дни февраля куриные яйца снова вернулись к росту.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга на портале "Минфин", осенью 2022 года цены на эту категорию товаров резко подпрыгнули и с тех пор удерживаются на достаточно высоком уровне. В то же время, согласно прогнозам экспертов, уже грядущей весной украинцы смогут наконец-то почувствовать долгожданное удешевление, ведь поголовье кур постепенно восстанавливается.

Так, по состоянию на первые дни февраля, десяток куриных яиц "Квочка" в среднем стоят 74,20 гривны. Для сравнения, в январе их цена составила 73,47 гривны за десять штук. Кроме того, стали дороже и яйца фирмы "Ясенсвит". Если раньше они стоили 74,10 грн за десяток, то сейчас цена составляет 74,15 гривен.

Что касается ценников на упаковку яиц "Ясенсвит" в фасовке по 18 штук, то они пока удержались на прежнем уровне – 132,07 гривны. Три десятка яиц этой же торговой марки сейчас можно приобрести за 218,55 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые категории продовольственных товаров в украинских магазинах в ближайшее время могут увеличиться в цене на 30-40%.