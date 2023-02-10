Их покупает каждый: топ-пять продуктов, которые в феврале подешевели в Украине

Больше всего за последний месяц изменились цены на соленое сало

В феврале цены на ряд популярных среди покупателей продуктов несколько изменились. Некоторые их них стали дороже, а некоторые заметно упали в цене. "Телеграф" расскажет, какие продукты с начала месяца подешевели в крупных украинских супермаркетах.

По данным сайта Минфин, в феврале упали цены на гречку, соленое сало, сахар, свинину, а также подсолнечное масло. Больше всего из данного списка продуктов изменилась стоимость сала.

Так, гречка в период с января по февраль подешевела с 69,40 гривны за килограмм до 59,73. Таким образом, разница в цене составляет 9,67. Отметим, что стоимость продукта начала активно снижаться с августа 2022 года. Тогда гречка достигла наивысшей цены за весь год — 92,73.

Цены на гречку в Украине

Подешевело в феврале и соленое сало. Сейчас его продают в крупных украинских супермаркетах по цене 243,91. Месяцем ранее средняя стоимость этого продукта составляла 270,20. То есть, за месяц сало подешевело на 26,29 гривны. В прошлом году самая высокая цена на продукт была зафиксирована в октябре. Тогда продукт продавали в среднем по 199 грн за килограмм.

Цены на сало в Украине

Сахар в этом месяце также немного упал в цене. Сейчас его средняя стоимость в супермаркетах — 33,67. В январе продукт продавали по 33,86. За этот период сахар стал дешевле практически на 20 копеек. Относительная стабильность цен на продукт сохраняется с сентября 2022 года.

Цены на сахар в Украине

Свинина по состоянию на 10 февраля значительно подешевела на ряду с другими продуктами. К примеру, грудинка изменилась в цене со 174,81 до 170,29 (разница — 4,52), лопатка — со 162,24 до 158,54 (разница — 3,70), свиные ребра — со 165,90 до 160,96 (разница — 4,94). Отметим, что свинина начала значительно набирать в цене ближе к концу 2022 года. Однако уже после новогодних праздников стоимость начала падать.

Цены на свинину в Украине

Цены на свинину в Украине

Также в список продуктов, которые подешевели в феврале, входит и подсолнечное масло. Сейчас его продают в среднем по 62,12 грн за 850 мл. В январе стоимость продукта составляла 62,90. Таким образом, масло стало дешевле за месяц на 78 копеек.

Цены на подсолнечное масло в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Лариса Гук рассказала, какие продукты и насколько могут подорожать в Украине в ближайшее время.