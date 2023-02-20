Майже на 100 гривень тільки за місяць: в Україні неймовірно злетіли ціни на популярні овочі

Найбільше змінилися ціни на огірки

У лютому разом із багатьма продуктами дорожчають також і популярні у покупців овочі. "Телеграф" розповість, на що виросли цінники та які зараз ціни в супермаркетах.

Так, за даними порталу "Мінфін", у період із січня по лютий в Україні подорожчали огірки, помідори сливка та болгарський перець. Найбільше з цього списку овочів стали дорожчими огірки. Ціна на овоч зросла майже на 100 гривень.

Ціни на огірки

Середня вартість огірків зросла з січня до лютого з 78,75 гривні за кілограм до 105,06. Таким чином, різниця у ціні становить 26,31.

Гладкі огірки також помітно подорожчали за цей період. Нині їх продають у середньому по 138,48, а раніше – по 119,99. Тобто цінник зріс на 18,49.

Колючі огірки побили усі можливі рекорди. Овочі за місяць подорожчали практично на 100 гривень. Нині його ціна у супермаркетах — 192,90, а у січні — 94,60.

Тепличні огірки також подорожчали практично вдвічі – з 67,19 до 112,90.

Ціни на помідори

Цього місяця в Україні стали дорожчими помідори сливка. На сьогодні цей овоч продають у супермаркетах у середньому по 126,52. На початку цього року вартість цих помідорів була 104,74. Таким чином, різниця у ціні за цей період становить 22,12.

Ціни на болгарський перець

Цінники на болгарський перець продовжують стрімко зростати протягом кількох місяців. З січня до лютого овоч подорожчав більш, аніж на 30 гривень. Раніше його продавали по 153,28, а зараз у супермаркетах його можна придбати в середньому по 186,27.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні почали зростати ціни на один із найпопулярніших у покупців овочів.