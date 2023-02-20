Почти на 100 гривен всего за месяц: в Украине невероятно взлетели цены на популярные овощи

Больше всего изменились цены на огурцы

В феврале на ряду с многими продуктами питания дорожают также и популярные среди покупателей овощи. "Телеграф" расскажет, на что выросли ценники и какие сейчас цены в супермаркетах.

Так, по данным Минфин, в период с января по февраль в Украине подорожали огурцы, помидоры сливка и болгарский перец. Больше всего из этого списка овощей стали дороже огурцы. Цена на овощ выросла практически на 100 гривен.

Цены на огурцы

Средняя стоимость огурцов выросла с января по февраль с 78,75 гривны за килограмм до 105,06. Таким образом, разница в цене составляет 26,31.

Гладкие огурцы также заметно подорожали за этот период. Сейчас их продают в среднем по 138,48, а ранее — по 119,99. То есть, ценник вырос на 18,49.

Колючие огурцы побили все возможные рекорды. Овощ за месяц подорожал практически на 100 гривен. Сейчас его цена в супермаркетах — 192,90, а в январе — 94,60.

Тепличные огурцы также подорожали практически вдвое — с 67,19 до 112,90.

Цены на помидоры

В этом месяце в Украине стали дороже помидоры сливка. На сегодняшний день этот овощ продают в супермаркетах в среднем по 126,52. В начале текущего года стоимость этих помидоров была 104,74. Таким образом, разница в цене за этот период составляет 22,12.

Цены на болгарский перец

Ценники на болгарский перед продолжают стремительно расти на протяжении нескольких месяцев. С января по февраль овощ подорожал более чем на 30 гривен. Ранее его продавали по 153,28, а сейчас в супермаркетах его можно приобрести в среднем по 186,27.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине начали расти цены на один из самых популярных среди покупателей овощей.