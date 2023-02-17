Ціни б’ють рекорди: чому в Україні може подорожчати шоколад

Трейдери пояснили причини зростання цін

У період із лютого минулого року ф’ючерси на какао-боби досягли свого максимуму. На сьогоднішній день ціни на продукт становлять близько 2700 доларів за тонну. Таким чином, шоколад може увійти до списку продуктів, які подорожчають цього року.

Трейдери пояснюють таке зростання вартості обмеженою пропозицією на світових ринках. У той же час експортери в Кот-д’Івуарі, найбільшому у світі експортері какао-бобів, можуть не виконувати своїх зобов’язань через брак сировини. Про це повідомляє видання Trading Economics.

Зазначається, що виробників шоколаду турбує факт обмежених обсягів запасів какао-бобів. Зараз в американських портах, що відстежуються біржею ICE, запаси вже перебувають на мінімумі за 9,5 місяця. У портах ЄС, водночас, ситуація схожа — запаси впали до 10-місячного мінімуму.

Загалом, згідно з підрахунками, дефіцит сировини на сьогоднішній день може становити до 150 тисяч тонн. Ф’ючерси, що найбільш активно торгуються, на какао-боби знаходяться на рівні 2700 доларів за тонну. З лютого минулого року це максимальне значення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом в Україні слідом за цибулею може подорожчати ще один популярний серед покупців овоч.