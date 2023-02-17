Цены бьют рекорды: почему в Украине может подорожать шоколад

Трейдеры объяснили причины роста цен

В период с февраля прошлого года фьючерсы на какао-бобы достигли своего максимума. На сегодняшний день цены на продукт составляют порядка 2700 долларов за тонну. Таким образом, шоколад может войти в список продуктов, которые подорожают в этом году.

Трейдеры объясняют такой рост стоимости ограниченным предложением на мировых рынках. В то же время экспортеры в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире экспортере какао-бобов, могут не выполнять своих обязательство по причине нехватки сырья. Об этом сообщает издание Trading Economics.

Отмечается, что производителей шоколада тревожит факт ограниченных объемов запасов какао-бобов. Сейчас в американских портах, отслеживаемых биржей ICE, запасы уже находятся на минимуме за 9,5 месяца. В портах ЕС в то же время ситуация похожая — запасы упали до 10-месячного минимума.

В целом, согласно подсчетам, дефицит сырья на сегодняшний день может составлять до 150 тысяч тонн. Наиболее активно торгуемые фьючерсы на какао-бобы находятся на уровне 2700 долларов за тонну. С февраля прошлого года это максимальное значение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время в Украине вслед за луком может подорожать еще один популярных среди покупателей овощ.