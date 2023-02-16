Есть дома у каждого: в Украине может подорожать популярный овощ

Фермеры, которые занимаются выращиванием картофеля, должны привыкнуть жить в неопределенности

Продовольственный рынок опять неспокоен — вслед за луком могут вырасти цены на картофель. Популярный среди украинцев овощ, вероятно, изменит стоимость по ряду причин, связанных с войной и регулярными обстрелами. Также на общую цену картофеля влияют условия, при которых его прошлой осенью собирали на полях.

Больше деталей раскрыл директор семенной компании HZPC Ukraine Игорь Чечетко, пишет AgroTimes. По словам эксперта, существует серьезное сокращение спроса на картофель, также уменьшился и сам рынок сбыта. Хотя урожай в прошлом году и удалось собрать достаточно неплохой, на его качество повлияли погодные условия – затяжные дожди и понижение температуры.

В целом в результате многих фермеров, занимающихся растениеводством, пришлось столкнуться со многими рисками из-за войны войны. В частности, уменьшилась общая площадь земель, выделенных под выращивание картофеля.

"В целом, отмечаются тенденции к уменьшению спроса на очень ранние сорта и сорта с белой мякотью, поскольку Херсонщина была крупнейшим рынком для сверхраннего картофеля, а Восточная Украина формировала спрос на картофель с белой мякотью. Существенно уменьшился рынок картофеля на переработку. Фабрика Pepsico не работает. Другие перерабатывающие предприятия снизили собственные мощности", — отметил Игорь Чечетко.

Крахмальные сорта сейчас почти не завозятся в Украину, а сами производители предпочитают адаптивно устойчивые сорта, которые обеспечат хороший урожай в любую погоду. Кроме этого следует учитывать регулярные отключения света. Если речь идет о регулярных графиках, то они не сильно влияют на общее состояние картофеля на складах. Но если система отключается на несколько суток, это тоже является причиной дополнительных затрат.

Все эти факторы могут повлиять на дальнейший рост цен на картофель. Тем не менее, фермеры готовятся к началу нового сезона.

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