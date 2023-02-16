Є вдома у кожного: в Україні може здорожчати популярний овоч

Фермери, які займаються вирощуванням картоплі, наразі мають звикнути жити у невизначеності

Продовольчий ринок знову неспокійний — слідом за цибулею можуть зрости ціни на картоплю. Популярний серед українців овоч, імовірно, змінить вартість через низку причин, пов'язаних із війною та регулярними обстрілами. Також на загальну ціну картоплі впливають умови, за яких її минулої осені збирали на полях.

Більше деталей розкрив директор насіннєвої компанії HZPC Ukraine Ігор Чечетко, пише AgroTimes. За словами експерта, існує серйозне скорочення попиту на картоплю, також зменшився і сам ринок збуту. Хоча урожай минулого року і вдалося зібрати досить непоганий, на його якість вплинули погодні умови — затяжні дощі і зниження температури.

Загалом через війну багатьом фермерам, які займаються рослинництвом, довелося стикнутися з багатьма ризиками через війну. Зокрема, зменшилася загальна площа земель, виділених під вирощування картоплі.

"В цілому, відмічаються тенденції до зменшення попиту на дуже ранні сорти та сорти з білим м’якушем, оскільки Херсонщина була найбільшим ринком для надранньої картоплі, а Східна Україна формувала попит на картоплю з білим м’якушем. Істотно зменшився ринок картоплі на переробку. Фабрика Pepsico не працює. Інші переробні підприємства зменшили власні потужності", — зазначив Ігор Чечетко.

Крохмальні сорти нині майже не завозяться до України, а самі виробники віддають перевагу адаптивно стійким сортам, що забезпечать гарний урожай за будь-якої погоди. Крім цього варто враховувати регулярні відключення світла. Якщо мова про регулярні графіки, то вони не надто впливають на загальний стан картоплі на складах. Але якщо система вимикається на кілька діб поспіль, це теж є причиною додаткових витрат.

Всі ці фактори і можуть вплинути на подальший ріст цін на картоплю. Тим не менше фермери готуються до початку нового сезону.

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