В Україні різкий стрибок цін на топпродукти, які купує кожен

Яка вартість популярних товарів в супермаркетах України

Поки в українських магазинах почали відчутно дешевшати деякі фрукти, ціни на низку інших продуктів різко підскочили. Зокрема, подорожчати цього тижня вже встигли борошно, сіль і цукор.

Як повідомляє фінансовий портал "Мінфін", на початку лютого 2023 року середня вартість солі коливається в межах 33,50-33,90 гривень за один кілограм.

Водночас ціни на харчову морську сіль утрималися на попередньому рівні — 32,55 грн/кг. Наприклад, прикладу у "Варусі" цей товар коштує 27,50 гривень за один кілограм, водночас у "МегаМаркеті" доведеться викласти 37,60 гривень.

Пшеничне борошно "Хуторок" стало дорожчим за останній місяць на 11 копійок. Зараз його ціна становить 21,33 гривні за кіло.

Ціни у магазинах:

"Ашан" — від 20,80 до 22,00 гривень за кг.

"МегаМаркет" — за два кілограми борошна "Хуторок" доведеться викласти від 38,38 до 40,73 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських магазинах різко підскочили у ціні томати — експерти пояснили, в чому причина такого здорожчання.

Також нагадаємо, в Україні підросли ціни на м'ясо. Найбільше останніми днями подорожчала свинина.