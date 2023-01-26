В Україні дорожчає м’ясо: на які види ціна зросла найсильніше

Найсильніше в ціні піднялася свинина

В Україні дорожчає м’ясо Як і передбачали експерти наприкінці 2022 року, у зростання пішла вартість свинини.

За даними сайту Мінфін, у середньому ціни на свинячу грудинку зросли майже на десять гривень — від 169,12 грн за кг у грудні до 176,81 грн у січні. Аналогічно дорожчає і лопатка від 156,60 до 165,25 грн за кіло м’яса.

Один із небагатьох продуктів свинарства, на який ціна майже не змінилася, став ошийок. У середньому за нього просять 192,36 грн/кг. За солене сало у січні хочуть 271,04 грн, тоді як у грудні його вартість була близько 262,32 грн.

Щодо яловичини, то вона хоч і залишається найдорожчим м’ясом, але трохи впала в ціні — середня вартість ребер у січні 139,98 грн за кг, тоді як у грудні вона становила 144,48 грн. Вартість гуляшу при цьому в середньому зросла на майже 3 грн до 240,65 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 році м’ясо буде одним із продуктів, які здорожчають найбільше. Крім нього в ціні виростуть фрукти. Одним з найбільш доступних видів м’яса залишається курятина — на неї ціни також збільшуються. Подешевшали лише гомілки.