В Украине дорожает мясо: на какие виды цена выросла сильнее всего

Сильнее всего в цене поднялась свинина

В Украине дорожает мясо. Как и предсказывали эксперты в конце 2022 года, в рост пошла стоимость свинины.

По данным сайта "Минфин", в среднем цены на свинную грудинку выросли почти на десять гривен — от 169,12 грн за кг в декабре до 176,81 грн в январе. Аналогично дорожает и лопатка от 156,60 грн до 165,25 грн за кило мяса.

Один из немногих продуктов свиноводства, на который цена почти не изменилась, стал ошеек. В среднем за него просят 192,36 грн/кг. За посоленное сало в январе хотят 271,04 грн, тогда как в декабре его стоимость была около 262,32 грн.

Что касается говядины, то она хоть и остается самым дорогим мясом, но незначительно упала в цене — средняя стоимость ребер в январе 139,98 грн за кг, тогда как в декабре она составляла 144,48 грн. Стоимость гуляша при этом в среднем выросла на почти 3 грн до 240,65 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году мясо будет одним из продуктов, которые подорожают больше всего. Кроме него в цене вырастут фрукты. Одним из наиболее доступных видов мяса остается курятина — на нее цены также увеличиваются. Подешевели только голени.