Украинцев предупредили о резком скачке цен на топовый продукт

В цене упали только куриные голени

Пока в Украине не спеша ползут вверх цены на определенные категории товаров, магазины резко изменили свои ценники и на мясную продукцию. В частности, в 2023 году больше всего подорожали курятина и говядина.

Как пишет финансовый портал "Минфин", систематически отслеживающий ценовую политику Украины, с декабря 2022 по январь 2023 года средняя цена одного килограмма куриных голеней в супермаркетах уменьшилась — с 71,53 до 69,95 гривны.

Что касается филе и бедер, то они наоборот подорожали: с 133,69 грн за кило до 139,93 грн и с 93,33 грн до 100,95 грн соответственно.

С говядины снизилась цена только на ребра – со 144,48 гривны за один килограмм до 142,48 гривны за один килограмм. В то же время, гуляш наоборот подорожал до 243,98 гривны за один кило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже в ближайшее время может резко подняться цена на фрукты и овощи.

Также напомним, что в украинских супермаркетах ожидается подорожание сахара.