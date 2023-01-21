Українців попередили про різкий стрибок цін на топовий продукт

У ціні впали лише гомілки

Поки в Україні неспішно повзуть доверху ціни на певні категорії товарів, магазини різко змінили свої цінники й на м'ясну продукцію. Зокрема, у 2023 році найбільше здорожчали курятина та яловичина.

Як пише фінансовий портал "Мінфін", який систематично відстежує цінову політику України, з грудня 2022 року по січень 2023 року середня ціна одного кілограма курячих гомілок у супермаркетах зменшилася – з 71,53 до 69,95 гривні.

Що стосується філе та стегон, то вони навпаки подорожчали: із 133,69 гривні за кіло до 139,93 гривні і з 93,33 гривні до 100,95 гривні відповідно.

З яловичини знизилася ціна тільки на ребра – з 144,48 гривні за один кілограм до 142,48 гривні за один кілограм. Водночас гуляш навпаки здорожчав до 243,98 гривні за одне кіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже найближчим часом може різко зрости ціна на фрукти і овочі.

Також нагадаємо, що в українських супермаркетах очікують здорожчання цукру.