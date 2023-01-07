Вкусное блюдо за 10 минут: быстрый рецепт котлет без мяса от известной фудблогерки

"Очень вкусные и экономные не совсем котлеты" — так описывает блоггер свой бюджетный и очень простой рецепт

Котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. Их можно делать из разных видов фарша и с добавлением всевозможных ингредиентов для усиления вкуса, запаха и аромата, изменения консистенции и т.д. Но это все нам пригодится, если у нас есть мясо для котлет. А вот если его нет, нужно выкручиваться как-то иначе.

Выход из ситуации предлагает популярная фудблогерка Людмила Борщ. На своем youtube-канале она показывает, как буквально через 10 мин приготовить "не совсем котлеты", точнее — котлеты без мяса.

Ингредиенты:

Колбаса 150 г

Сыр 100 г

Яйца 2 шт.

Вареный картофель 600 г

Зелень

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Отварной картофель и колбасу натираем на крупной терке, сыр — на более мелкой. Зеленый лук мелко нарезаем и добавляем в миску к другим ингредиентам. Вбиваем сюда яйца, солим, перчим и все хорошо перемешиваем.

Руки смачиваем водой и начинаем формировать котлетки. Их нужно обвалять в муке или сухарях для панировки.

Жарим такие бюджетные котлеты без мяса на хорошо разогретой с маслом сковороде до появления с обеих сторон румяной корочки. Огонь должен быть средним.

Ужин наскоро – блюдо, которое готовится вместо котлет

Раньше мы рассказывали, что можно приготовить вместо надоевших котлет. Этот рецепт сочного мясного блюда с сыром разнообразит ваш рацион и понравится всей семье.