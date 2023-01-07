Смачна страва за 10 хвилин: швидкий рецепт котлет без м’яса від відомої фудблогерки
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"Дуже смачні та економні не зовсім котлети" — так описує блогерка свій бюджетний і дуже простий рецепт
Котлети — це чудове доповнення до будь-якого гарніру. Їх можна робити з різних видів фаршу і з додаванням усіляких інгредієнтів для підсилення смаку, запаху та аромату, зміни консистенції тощо. Але це все нам знадобиться, якщо в нас є м’ясо для котлет. А от якщо його немає, потрібно викручуватися якось інакше.
Вихід із ситуації пропонує популярна фудблогерка Людмила Борщ. На своєму youtube-каналі вона показує, як буквально за 10 хв приготувати "не зовсім котлети", точніше — котлети без м’яса.
Інгредієнти:
- Ковбаса 150 г
- Сир 100 г
- Яйця 2 шт.
- Варена картопля 600 г
- Зелень
- Сіль, перець — до смаку
Приготування:
Відварену картоплю та ковбасу натираємо на крупній терці, сир — на трохи дрібнішій. Зелену цибулю дрібно нарізаємо і додаємо в миску до інших інгредієнтів. Вбиваємо сюди яйця, солимо, перчимо і все добре перемішуємо.
Руки змочуємо водою і починаємо формувати котлетки. Їх потрібно обваляти у борошні чи сухарях для панірування.
Смажимо такі бюджетні котлети без м’яса на добре розігрітій з олією сковороді до появи рум’яної скоринки з обох боків. Вогонь має бути середнім.
Раніше ми розповідали, що можна приготувати замість набридлих котлет. Цей рецепт соковитої м’ясної страви з сиром урізноманітнить ваш раціон і сподобається усій родині.