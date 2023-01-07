Смачна страва за 10 хвилин: швидкий рецепт котлет без м’яса від відомої фудблогерки

"Дуже смачні та економні не зовсім котлети" — так описує блогерка свій бюджетний і дуже простий рецепт

Котлети — це чудове доповнення до будь-якого гарніру. Їх можна робити з різних видів фаршу і з додаванням усіляких інгредієнтів для підсилення смаку, запаху та аромату, зміни консистенції тощо. Але це все нам знадобиться, якщо в нас є м’ясо для котлет. А от якщо його немає, потрібно викручуватися якось інакше.

Вихід із ситуації пропонує популярна фудблогерка Людмила Борщ. На своєму youtube-каналі вона показує, як буквально за 10 хв приготувати "не зовсім котлети", точніше — котлети без м’яса.

Інгредієнти:

Ковбаса 150 г

Сир 100 г

Яйця 2 шт.

Варена картопля 600 г

Зелень

Сіль, перець — до смаку

Приготування:

Відварену картоплю та ковбасу натираємо на крупній терці, сир — на трохи дрібнішій. Зелену цибулю дрібно нарізаємо і додаємо в миску до інших інгредієнтів. Вбиваємо сюди яйця, солимо, перчимо і все добре перемішуємо.

Руки змочуємо водою і починаємо формувати котлетки. Їх потрібно обваляти у борошні чи сухарях для панірування.

Смажимо такі бюджетні котлети без м’яса на добре розігрітій з олією сковороді до появи рум’яної скоринки з обох боків. Вогонь має бути середнім.

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