В Украине резкий скачок цен на топ-продукты, которые покупает каждый

Какая стоимость популярных товаров в супермаркетах Украины

Пока в украинских магазинах начали ощутимо дешеветь некоторые фрукты, цены на ряд других продуктов резко подскочили. В частности, подорожать на этой неделе уже успели мука, соль и сахар.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", в начале февраля 2023 года средняя стоимость соли колеблется в пределах 33,50-33,90 гривен за один килограмм.

В то же время, цены на пищевую морскую соль удержались на прежнем уровне — 32,55 грн/кг. К примеру, в "Варусе" этот товар стоит 27,50 гривен за один килограмм, в то же время в "МегаМаркете" за килограмм морской соли придется выложить 37,60 гривен.

Пшеничная мука "Хуторок" стала дороже за последний месяц на 11 копеек. Сейчас его цена составляет 21,33 гривны за килограмм.

Цены в магазинах:

"Ашан" — от 20,80 до 22,00 гривен за кг.

"МегаМаркет" — за два килограмма муки "Хуторок" придется выложить от 38,38 до 40,73 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах резко подскочили в цене томаты — эксперты объяснили, в чем причина такого удорожания.

Также напомним, что в Украине подросли цены на мясо. Больше всего в последние дни подорожала свинина.