В украинских магазинах резко подорожал популярный овощ: почему цена подпрыгнула

Спрос остался высоким, но количество поставок стало значительно меньше

В украинских магазинах продолжают дорожать овощи. В частности, наиболее ощутимо на кошельках украинцев сказались именно томаты, ведь спрос на эту категорию товаров повысился, а вот предложений стало меньше

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, из-за неблагоприятных погодных условий в Турции, поставки тепличных помидоров в Украину существенно уменьшились, ведь именно эта страна является крупнейшим поставщиком томатов на внешние рынки.

Сейчас помидоры поступают в продажу в среднем по 65-73 гривен за килограмм, что примерно на 10% дороже, чем даже в последние дни прошлой недели.

По мнению экспертов, основная причина резкого скачка цен – значительное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке. Это происходит потому, что большинство комбинатов уже полностью завершили реализацию овощей из предыдущих оборотов, а вот спрос остался на стабильно высоком уровне.

Стоит добавить, что на сегодняшний день импортные томаты в Украине стоят примерно в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине резко подорожало мясо. В частности, больше всего в цене росла свинина.

Также напомним: по мнению аналитиков, в 2023 году одним из продуктов, наиболее подорожающих в Украине, станут фрукты.