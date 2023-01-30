В українських магазинах різко здорожчав популярний овоч: чому ціна підстрибнула

Попит залишився високим, але кількість поставок стала значно меншою

В українських магазинах продовжують дорожчати овочі. Зокрема, найбільш відчутно на гаманцях українців позначилися саме томати, адже попит на цю категорію товарів підвищився, а от пропозицій стало менше

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, через несприятливі погодні умови, які останнім часом спостерігають у Туреччині, поставки тепличних помідорів до України суттєво зменшилися, адже саме ця країна є найбільшим постачальником томатів на зовнішні ринки.

Зараз томати надходять у продаж у середньому по 65-73 гривень за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, аніж навіть в останні дні минулого тижня.

На думку експертів, основна причина різкого стрибка цін — значне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку. Це відбувається, тому що більшість комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів з попередніх оборотів, а от попит залишився на стабільно високому рівні.

Варто додати, що станом на сьогодні день імпортні томати в Україні коштують приблизно у 1,5 разу дорожче, аніж у кінці січня 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні різко подорожчало м'ясо. Зокрема, найбільше в ціні росла свинина.

Також нагадаємо: на думку аналітиків, 2023 року одним із продуктів, який найбільше здорожчає в Україні, стануть фрукти.