В українських магазинах різко здорожчав популярний овоч: чому ціна підстрибнула
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Попит залишився високим, але кількість поставок стала значно меншою
В українських магазинах продовжують дорожчати овочі. Зокрема, найбільш відчутно на гаманцях українців позначилися саме томати, адже попит на цю категорію товарів підвищився, а от пропозицій стало менше
Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, через несприятливі погодні умови, які останнім часом спостерігають у Туреччині, поставки тепличних помідорів до України суттєво зменшилися, адже саме ця країна є найбільшим постачальником томатів на зовнішні ринки.
Зараз томати надходять у продаж у середньому по 65-73 гривень за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, аніж навіть в останні дні минулого тижня.
На думку експертів, основна причина різкого стрибка цін — значне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку. Це відбувається, тому що більшість комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів з попередніх оборотів, а от попит залишився на стабільно високому рівні.
Варто додати, що станом на сьогодні день імпортні томати в Україні коштують приблизно у 1,5 разу дорожче, аніж у кінці січня 2022 року.
Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні різко подорожчало м'ясо. Зокрема, найбільше в ціні росла свинина.
Також нагадаємо: на думку аналітиків, 2023 року одним із продуктів, який найбільше здорожчає в Україні, стануть фрукти.