Молочка знову здорожчає: українцям пояснили, на скільки і чому

На ринок молочних продуктів в Україні теж відчутно вплинули військові дії

Поки українці радіють новинам про мабутнє зниження ціни яєць, збільшити цінники планують виробники молочної продукції. Очікується, що в середньому найближчим часом вартість молочки зросте десь на 3-4%. Одним із основних чинників, які на це впливають, є війна, через яку частина молочних підприємств виявилися повністю чи частково зруйнованими.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів представник аграрного комітету ВР Дмитро Соломчук. За його словами, обсяг виробництва поступово нарощується, однак для нормального відновлення фермерам необхідний час.

Зокрема, галузь молочної продукції зазнала серйозних втрат на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Як пояснює Соломчук, багато ферм у цих регіонах були просто розстріляні російськими окупантами. Як наслідок — обсяг виробництва зменшився. Наразі виробники намагаються наростити стада в інших, безпечних місцях, але для цього необхідний час.

Впливає на вартість молочки і нинішня ситуація із енергоносіями.

"Також на подорожчання цін дуже впливає відсутність електрики та використання генератора, яке є витратним. Тому може бути подорожчання на 3-4%", — підкреслив нардеп.

Зокрема, є різниця у цінах між локальними і національними виробниками. Локальні завжди пропонують більш вигідну для споживачів вартість, адже йому не треба витрачатися на доставку, яка, швидше за все, займатиме транспортування через кілька областей.

Додамо, що молочна продукція — не єдина, про подорожчання якої кажуть експерти. Найближчим часом мінімум на третину може зрости вартість й інших популярних продуктів.

Водночас із цим "Телеграф" повідомляв, що у лютому на ринку мають подешевшати кілька продуктів.