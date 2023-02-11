Поки по 70, а далі ціна зміниться: коли чекати відчутного здешевшання яєць в України

Експерти дають втішні прогнози щодо цінників на яйця

Завдяки збільшенню пропозицій на ринку України, пов'язаних зі зростанням обсягів виробництва курячих яєць, вже у березні ціна на цю категорію товарів може повернутися до здешевлення. Проте відчутного зменшення цін варто чекати вже після Великодня.

Про це у коментарі виданню "Фокус" розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Водночас, на думку вчених Інституту аграрної економіки, нинішні ціни на курячі яйця утримуватимуться до Великодніх свят на рівні 70,60-71,50 гривень за один десяток.

"Нагадаю, поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни, але у 2022 році через важку ситуацію в країні відбулася технологічна перерва. У найближчі місяці виробництво яєць зростатиме, адже почнуть нестись ті курки-несучки, поголів’я яких відновили на підприємствах пів року тому", – пояснила фахівчиня Світлана Пашко.

За її словами, зменшення цін на цю категорію товарів варто чекати вже після 16 квітня. Адже систематичні перебої з електрикою через російські обстріли дотепер є один із факторів впливу на ситуацію. Що стосується найближчих двох місяців, то цінники дійсно можуть стати меншими, однак не більше, аніж на 10-15%.

Ціни у магазинах у першому півріччі 2023 року

лютий — середня ціна складатиме 74,15 гривні за десять штук,

перед Великодніми святами — 66,74 — 63,03 гривень за один десяток,

після Великодня (друга половина квітня) — 48,20 – 44,49 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів, вже найближчим часом деякі категорії харчових продуктів в Україні можуть здорожчати на ще 30-40%.