Пока по 70, а дальше цена изменится: когда ждать ощутимого удешевления яиц в Украине

Эксперты дают утешительные прогнозы по ценникам на яйца.

Благодаря увеличению предложений на рынке Украины, связанных с ростом объемов производства куриных яиц, уже в марте цена на эту категорию товаров может вернуться к удешевлению. Однако ощутимого уменьшения цен стоит ждать уже после Пасхи.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

В то же время, по мнению ученых Института аграрной экономики, нынешние цены на куриные яйца будут удерживаться в Пасхальные праздники на уровне 70,60-71,50 гривен за один десяток.

"Напомню, поголовье кур-несушек обновляется каждую весну, но в 2022 году из-за тяжелой ситуации в стране произошел технологический перерыв. В ближайшие месяцы производство яиц будет расти, ведь начнут нестись те курицы-несушки, поголовье которых возобновили на предприятиях пол года назад", – объяснила специалист Светлана Пашко.

По ее словам, уменьшение цен этой категории товаров следует ожидать уже после 16 апреля. Ведь систематические перебои с электричеством из-за российских обстрелов до сих пор являются одним из факторов влияния на ситуацию. Что касается ближайших двух месяцев, то ценники действительно могут стать меньше, однако не более чем на 10-15%.

Цены в магазинах в первом полугодии 2023 года

февраль — средняя цена будет составлять 74,15 гривны за десять штук,

перед Пасхальными праздниками — 66,74 — 63,03 гривны за один десяток,

после Пасхи (вторая половина апреля) — 48,20 — 44,49 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов, уже в ближайшее время некоторые категории пищевых продуктов в Украине могут подорожать еще на 30-40%.