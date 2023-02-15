Молочка снова подорожает: украинцам объяснили, на сколько и почему

На рынок молочных продуктов в Украине тоже оказали большое влияние военные действия

Пока украинцы радуются новостям о грядущем снижении цены яйц, увеличить ценники планируют производители молочной продукции. Ожидается, что в среднем в ближайшее время стоимость молочки увеличится где-то на 3-4%. Одним из основных факторов, влияющих на это, является война, из-за которой часть молочных предприятий оказались полностью или частично разрушенными.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал представитель аграрного комитета ВР Дмитрий Соломчук. По его словам, объем производства постепенно наращивается, однако для нормального восстановления фермерам необходимо время.

В частности, отрасль молочной продукции понесла серьезные потери в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Как объясняет Соломчук, многие фермы в этих регионах были просто расстреляны российскими оккупантами. Как следствие – объем производства уменьшился. Пока производители пытаются нарастить стада в других, безопасных местах, но для этого необходимо время.

Влияет на стоимость молочки и нынешняя ситуация с энергоносителями.

"Также на подорожание цен оказывает большое влияние отсутствие электричества и использование генератора, которое является затратным. Поэтому может быть подорожание на 3-4%", — подчеркнул нардеп.

В частности, существует разница в ценах между локальными и национальными производителями. Локальные всегда предлагают более выгодную для потребителей стоимость, ведь ему не нужно тратиться на доставку, которая, скорее всего, будет занимать транспортировку через несколько областей.

Добавим, что молочная продукция — не единственная, о подорожании которой говорят эксперты. В ближайшее время минимум на треть может увеличиться стоимость и других популярных продуктов.

В то же время "Телеграф" сообщал, что в феврале обещают подешеветь несколько продуктов.