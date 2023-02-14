Три ключевых продукта питания подешевели в феврале и продолжают падать в цене

Резкого удешевления ждать не стоит

В Украине продолжают снижаться цены на популярные продукты питания. Среди них гречка, свинина и яйца. Последние два пункта демонстрирует дальнейшую тенденцию к снижению цены.

В этом уверена эксперт украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Это связано с тем, что поголовье курей-несушек и свиней восстанавливается после начала вторжения.

Однако не стоит ждать резкого падения стоимости, пока речь идёт о стабилизации цены и незначительном её понижении. Что касается гречки, то одна из популярнейших круп в Украине стало дешевле в некоторых торговых сетях. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". В среднем гречка в феврале стоит чуть более 59 гривен, тогда как в январе продавали в среднем за 69 гривен. Местами можно найти цены и ниже. Однако есть сети, в которых стоимость крупны до сих пор превышает 80 грн.

Отметим, что свинина, яйца и гречка не единственные продукты, подешевевшие в Украине в феврале. Среди популярных потребительских товаров, снизившихся в цене, также сахар. Другие эксперты считают, что в Украине яйца не подешевеют, а наоборот — вырастут в цене, как и часть овощей.