В Украине дорожает популярный овощ

Лук и дальше может расти в цене, а в магазинах станет больше импорта

В Украине за 2022 год значительно выросла цена на овощи — всего на 34%. Из последних удорожаний отличился лук — за неделю цена выросла на 10%. Тенденция к удорожанию сохраняется не первую неделю.

Об этом свидетельствуют данные анализа EastFruit. Предложение украинского лука сокращается, цены растут, а Украина расширяет круг импортеров.

Качественный лук продается в среднем по стоимости от 33 до 39 грн за кг, что выше, чем на прошлой неделе. В целом цена на этот овощ уже выше, чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом в феврале 2022 года.

Цена может расти и дальше, считают участники рынка. Чем меньше будет украинских запасов, тем больше будет расти цена. В то же время, на украинских прилавках уже можно встретить не только немецкие луковицы, но и товары из Нидерландов и Египта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине понемногу снижается цена на яйца. Однако резкого падения стоимости ждать не стоит — эксперты назвали сроки, когда она может измениться к лучшему. Ждать придется несколько месяцев.