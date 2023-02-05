Срок годности лука продлится до полугода: в какое место следует убрать овощ

Лук является ингредиентом многих блюди и может оставаться свежим дольше, чем вы привыкли

Длительность свежести фруктов и овощей зависит от того, как именно вы их храните. Важно место, куда вы кладете продукт, свет и температура. Тот же лук, например, может оставаться пригодным к употреблению дольше, если учесть несколько нюансов.

Как пишет издание Express, многие кладут все продукты в холодильник, но лук (если речь идет не о зеленом луке) не предназначен для охлаждения. Есть более действенный способ хранения лука, чтобы он оставался идеально съедобным до шести месяцев.

Холодильник — это холодная и влажная среда, а низкая температура заставляет лук превращать крахмал в сахар, в результате чего овощ становится мягким или отсыревает. Лучшее место для хранения целого лука — темное, прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место.

Многие кладут лук в кухонные шкафы, но старайтесь выбирать место подальше от плиты и духовки, так как это приведет к колебаниям температуры вокруг овоща и потенциально создаст влажную среду. В идеале используйте гаражи или подвалы — лучшие места для лука, и при правильном хранении он может храниться там до шести месяцев.

Также не забудьте удалить пластиковую упаковку или пакет, в котором находятся луковицы. Никогда не храните эти предметы в запечатанном пластике, так как это быстро приведет к порче. А еще высокий уровень влажности способствует прорастанию лука. Лук следует хранить в корзине или бумажном пакете, чтобы воздух мог циркулировать. Сетка тоже обеспечит поток воздуха.

Кроме того, держите лук подальше от прямых солнечных лучей. Тепло, создаваемое солнечным светом, может способствовать росту плесени.

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