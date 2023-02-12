В Україні дорожчає популярний овоч

Цибуля і далі може зростати в ціні, а в магазинах стане більше імпорту

В Україні за 2022 рік значно зросла ціна на овочі — загалом на 34%. З останніх здорожчань відзначилася цибуля — за тиждень ціна зросла на 10%. Тенденція до подорожчання зберігається не перший тиждень.

Про це свідчать дані аналізу EastFruit. Пропозиція української цибулі скорочується, ціни ростуть, натомість Україна розширює коло імпортерів.

Якісна цибуля продається в середньому по вартості від 33 до 39 грн за кг, що вище аніж минулого тижня. Загалом ціна на цей овоч вже вища більше ніж в чотири рази у порівнянні з аналогічним періодом у лютому 2022 року.

Ціна може зростати і далі, вважають учасники ринку. Чим менше буде українських запасів, тим більше ростиме ціна. Водночас на українських прилавках вже можна зустріти не тільки німецькі цибулини, а й товари з Нідерландів та Єгипту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні потроху знижується ціна на яйця. Проте різкого падіння вартості чекати не варто — експерти назвали терміни, коли вона може змінитися на краще. Чекати доведеться кілька місяців.