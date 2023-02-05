Строк придатності цибулі триватиме до півроку: в яке місце слід прибрати овоч

Цибуля є інгредієнтом багатьох страв і може залишатися свіжою довше, ніж ви звикли

Тривалість свіжості фруктів та овочів залежить від того, як саме ви їх зберігаєте. Важливо місце, куди ви кладете продукт, світло й температура. Та ж цибуля, наприклад, може залишатися придатною до вживання довше, якщо врахувати кілька нюансів.

Як пише видання Express, багато хто кладе всі продукти в холодильник, але цибуля (якщо йдеться не про зелену цибулю) не призначена для охолодження. Є більш дієвий спосіб зберігання цибулі, щоб вона залишалася ідеально їстівною до шести місяців.

Холодильник — це холодне і вологе середовище, а низька температура змушує цибулю перетворювати крохмаль на цукор, внаслідок чого овоч стає м’яким або відволожується. Найкраще місце для зберігання цілої цибулі — темне, прохолодне, сухе і добре провітрюване місце.

Багато хто кладе цибулю в кухонні шафи, але намагайтеся вибирати місце подалі від плити та духовки, оскільки це призведе до коливань температури навколо овочів і потенційно створить вологе середовище. В ідеалі використовуйте гаражі або підвали — найкращі місця для цибулі, й при правильному зберіганні вона може зберігатись там до шести місяців.

Також не забудьте видалити пластикову упаковку або пакет, у якому знаходяться цибулини. Ніколи не зберігайте ці предмети в запечатаному пластику, оскільки це швидко призведе до псування. А ще високий рівень вологості сприяє проростанню цибулі. Цибулю слід зберігати в кошику або паперовому пакеті, щоб повітря могло циркулювати. Сітка також забезпечить потік повітря.

Крім того, тримайте цибулю подалі від прямих сонячних променів. Тепло, що створюється сонячним світлом, може сприяти зростанню плісняви.

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