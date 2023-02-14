Три ключові продукти харчування подешевшали в лютому і продовжують падати в ціні

Різкого здешевлення чекати не варто

В Україні продовжують знижуватись ціни на популярні харчові продукти. Серед них гречка, свинина та яйця. Останні два пункти демонструють подальшу тенденцію до зниження ціни.

У цьому переконана експерт українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Це пов'язано з тим, що поголів’я курей-несучок і свиней відновлюється після початку вторгнення.

Однак не варто чекати різкого падіння вартості, поки йдеться про стабілізацію ціни та незначне її зниження. Щодо гречки, то одна з найпопулярніших круп в Україні стала дешевшою в деяких торгових мережах. Про це свідчать дані порталу "Мінфін". У середньому гречка у лютому коштує трохи більш як 59 гривень, тоді як у січні продавали у середньому за 69 гривень. Місцями можна знайти ціни та нижче. Проте є мережі, в яких вартість більша досі перевищує 80 грн.

Зазначимо, що свинина, яйця та гречка не єдині продукти, що подешевшали в Україні у лютому. Серед популярних споживчих товарів, що знизилися в ціні, також цукор. Інші експерти вважають, що в Україні яйця не подешевшають, а навпаки — зростуть у ціні, як і частина овочів.