В Украине резко подорожала молочка: за сколько сейчас можно купить молоко, масло и сливки

Полномасштабная война стала одним из факторов, влияющих на цены в стране.

Пока в украинских магазинах уверенно дорожают овощи, не прекращают рост и цены на молочную продукцию. Среди факторов, влияющих на ситуацию: значительная потеря поголовья и разрушение производств из-за войны. Не менее важными причинами являются изменения в производственных затратах, то есть ощутимое подорожание кормов, а также увеличение стоимости ветеринарных медикаментов и т.д.

Как пишет издание "УНИАН", за 2022 год молочка в среднем подорожала на 18,5–26,6%. К примеру, молоко пастеризованное (2,6% жирности) увеличилось в цене на 18,5%. А вот сыры мягкие жирные стали дороже на 19,3%, и теперь за один килограмм этого продукта придется выложить около 159,34 гривны. Цена на сметану (жирность 15%) выросла на 28,3% — до 95,11 гривны за кило. А вот за 200-граммовый кусок масла сливочного, украинцы сейчас платят по 65,98 гривны и эта цена больше на 26,6% по сравнению с прошлым годом.

В феврале подорожали и сливки стерилизованы. В настоящее время средняя цена данного продукта в магазинах составляет 137,1 гривны за литр.

Что касается питьевого молока жирностью в 2,5%, то на первые числа февраля его цена составляла 40,74 гривны.

Только за один месяц цены на сливочное масло выросли на 1,82%, а спред 72,5% жирности подорожал на 1,7%. Средняя цена на этот продукт в начале февраля составила 192,36 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представитель аграрного комитета ВР Дмитрий Соломчук развернуто объяснил, почему в украинских магазинах резко подскочила в цене молочная продукция и чего ждать от цен в дальнейшем.