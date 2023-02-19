Війна — день 361: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнають величезних втрат

Оперативно про головне 19 лютого

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 361 день. Окупанти продовжують активно тиснути в районі Сватового та Кремінної, а також у районі Бахмута та Авдіївки, через що їх втрати в живій силі продовжують стрімко збільшуватися. Не маючи змоги прорватися на фронті, окупанти продовжують застосовувати тактику ракетних ударів по цивільних об’єктах. Своєю чергою, західні партнери обіцяють, що продовжать підтримувати Україну скільки знадобиться, оскільки, якщо росію не зупинять тут, то вона буде готова розпочати нову війну.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:30 Ворог напередодні увечері обстріляв Дніпропетровщину.

01:00 США виділять 28 млн доларів на допомогу у притягненні до відповідальності росіян за військові злочини в Україні, — Камала Харріс.

00:00 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хотів би побачити перемогу України, але не хоче, щоб росію було знищено.

"Необхідно, щоб український наступ похитнув російський фронт і змусив Москву повернутися за стіл переговорів", — сказав Макрон і висловив думку, що повної перемоги не зможе досягти жодна зі сторін.

З даними за 16 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 358: російські атаки розбиваються про Бахмут, а мирні міста страждають від обстрілів

Про те, що відбувалося 17 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста.

Інформація за 18 лютого доступна у зведенні: Війна — день 360: окупанти посилюють тиск на Луганщині та готують нові ракетні удари