Відправили без досвіду на передову: загибель мобілізованого під Бахмутом схвилювала українців (фото)

За словами знайомих, жодних підготовчих навчань мобілізований чоловік не проходив

В Україні продовжується загальна мобілізація, пов'язана із повномасштабним вторгненням рф. Однак все частіше із різних міст лунає невдоволення щодо зайвої жорстокості з боку працівників воєнкоматів, які затягують новомобілізованих до армії ледь не силою. Подекуди це закінчується трагедією — як у випадку жителя Тернополя Богдана Покітка. 33-річний чоловік був відправлений на фронт без додаткової підготовки і загинув там усього за чотири дні після мобілізації.

Про факт загибелі повідомив мер міста Сергій Надал, а от розголосу скандальній ситуації надала знайома полеглого героя Oксана Oгородник на власній сторінці у Facebook.

Відомо, що призвали Богдана Покітка у другій половині січня 2022 році. Чоловіка зупинили на зупинці громадського транспорту, після чого примусово доставили до місцевого ТЦК. За словами Огородник, підготовчого навчання (в "учебці" та на полігоні") чоловік не проходив, також йому ніхто не пояснював основ поводження зі зброєю — за винятком розбору-збору автомата. В армії Покітко попередньо не служив, тож військового досвіду взагалі не мав.

Богдан Покітко

Богдан Покітко був вельми енергійним чоловіком

"Як можна відправити людину на передову — без професійних навиків, практики та підготовки? — риторично цікавиться Оксана Огородник. — 12.02.2023 поїхав на Донецьк. Результат — 16.02.2023 немає Богдана, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки".

У соцмережах є дуже багато невдоволених коментарів з цього приводу.

Зрештою резонанс здійнявся настільки великий, що мер Сергій Надал пообіцяв особисто розібратися у ситуації, аби подібне більше не повторилося.

Загиблого ж Богдана Покітка характеризують як хорошу людину і доброго друга. Він був веселим, життєлюбним, любив концерти і займатися спортом. Його старший брат уже проходить службу у лавах ЗСУ. На жаль, життя Богдана назавжди обірвалося на Донбасі, вічна пам'ять.

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